I nuovi '89 in Serie A: a volte ritornano. Scommessa europea in casa Samp

Il Muro cade, a piazza Tienanmen un ragazzo ferma i carrarmati. Il Napoli vince la Coppa Uefa, il Pallone d'Oro è tutto milanista, col podio interamente rossonero. Nascono talenti, ovviamente: alcuni li ritroviamo nella nostra Serie A, con una nuova maglia addosso.

È questione di ritorni. Voluti o meno. Ivan Perisic rientra all'Inter da campione d'Europa con la maglia del Bayern Monaco. I nerazzurri lo avrebbero ceduto nuovamente, ma hanno sempre ritenuto che, in caso contrario, potesse essere un valore aggiunto per Conte. È andata così, ora il tecnico salentino sta provando a schierarlo da esterno di centrocampo a quattro o cinque: i compiti difensivi sono una novità, vedremo come andrà. Torna anche Chris Smalling, in questo caso alla Roma: lo voleva fortemente, gli è riuscito sul filo di lana. Fonseca ha di nuovo il suo leader.

Da tenere d'occhio. Sempre all'Inter, Darmian era un'operazione già imbastita da tempo. A destra o a sinistra, è una soluzione da tenere presente. Il vero volto nuovo è quello di Adrien Silva, campione d'Europa col Portogallo ma poi persosi in Premier League: la Sampdoria ci ha puntato. Bonaventura ha chiuso col Milan e si è accasato a Firenze: tutti curiosi di vedere come andrà, in un centrocampo potenzialmente di altissima qualità.

Tutti i volti nuovi della Serie A nati nel 19889: Adrien Silva (Sampdoria), Matteo Darmian (Inter), Ivan Perisic (Inter), Chris Smalling (Roma), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Milan Badelj (Genoa).