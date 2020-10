I nuovi '92 in Serie A: Morata di nuovo tra le braccia della Signora. Mojica freccia per Gasp

vedi letture

L'anno in cui la Danimarca vinceva l'Europeo è anche quello dei Giochi Olimpici di Barcellona, quelli in cui il Dream Team ridefinì i concetti di squadra e di dominio. Un anno tristemente segnato dagli attentati che costarono la vita a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Neymar, Salah, Alisson, Isco, Alaba ed Eriksen sono solo alcuni dei nati nel 1992, così come il nuovo/vecchio attaccante della Juventus.

Innamorato della Vecchia Signora. Quattro anni dopo, la carriera di Alvaro Morata fa nuovamente tappa a Torino. A Londra e Madrid non è andata come avrebbe voluto, ma per fortuna è arrivata la chiamata dei bianconeri e dell'ex compagno Pirlo. Ora dovrà dimostrare di meritarsi questa nuova occasione e soprattutto il riscatto dall'Atletico. Sulla sponda granata, invece, si aspettano tanto da Ricardo Rodriguez. Lo svizzero ha lasciato il Milan da incompreso, accolto a braccia aperte da chi in rossonero ha fallito miseramente.

Da tenere d'occhio - Facile dire Johan Mojica, non foss'altro perché l'Atalanta è ormai una certezza e Gasperini, come nessun altro, sa esaltare le qualità degli esterni a tutta fascia. Poi una speranza: Davide Zappacosta e Cristiano Piccini hanno pagato tante volte il conto alla sfortuna ed è il momento di risalire la china.

Tutti i volti nuovi della Serie A nati nel 1992: Alvaro Morata (Juventus), Johan Mojica (Atalanta), Cristiano Piccini (Atalanta), Akpa Akpro (Lazio), Federico Ceccherini (Hellas), Valentin Eysseric (Fiorentina, fp), Jacopo Dezi (Parma,fp), Filip Bradaric (Cagliari, fp), Ricardo Rodriguez (Torino), Davide Zappacosta (Genoa), Bryan Dabo (Benevento), Koffi Djidji (Crotone)