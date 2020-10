I nuovi '96 in Serie A: Arthur e la difficile eredità di Pjanic. Martinez Quarta per la difesa viola

"Football is coming home". Nell'anno dell'Europeo inglese (e del Pallone d'Oro a Sammer), Muhammad Alì emoziona il mondo intero accendendo il braciere olimpico di Atlanta. La Juventus conquista la sua seconda e ultima Champions League, mentre le Spice Girls entrano prepotentemente in scena con "Wannabe". Sané, Asensio e il neo-bianconero Arthur sono solo alcuni dei talenti nati nel 1996.

Da grandi spese derivano grandi responsabilità. Lo sa bene Arthur Melo, pagato un'enormità dalla Juventus. Il brasiliano dovrà essere il simbolo del nuovo corso e (come si augurano i tifosi) di nuove vittorie. Sofyan Amrabat è invece chiamato a ripetersi dopo la strepitosa stagione in terra scaligera: a Firenze c'è bisogno della sua personalità per tornare a sognare in grande.

Da tenere d'occhio - A proposito di Fiorentina, l'acquisto di Lucas Martinez Quarta è sicuramente tra i più interessanti dell'intera sessione di mercato. Già titolare con l'Albiceleste, il difensore formerà con Milenkovic una coppia giovane e di talento. In casa Lazio sono impazienti di vedere all'opera il vice-Luis Alberto: Andreas Pereira potrà essere l'arma in più a disposizione di Simone Inzaghi. Attesa anche a Cagliari per il colpo-Marin: arriva dall'Ajax e già questa è una garanzia sufficiente.

Tutti i volti nuovi della Serie A nati nel 1996: Arthur Melo (Juventus), Mohamed Fares (Lazio), Andreas Pereira (Lazio), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Arturo Calabresi (Bologna, fp), Kevin Bonifazi (Udinese), Thomas Ouwejan (Udinese), Simone Scuffet (Udinese, fp), Razvan Marin (Cagliari), Adam Ounas (Cagliari), Alberto Cerri (Cagliari, fp), Vittorio Parigini (Genoa, fp), Milos Vulic (Crotone), Sebastiano Luperto (Crotone), Ardian Ismajli (Spezia), Daniele Verde (Spezia), M'Bala Nzola (Spezia)