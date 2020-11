O'Jogo celebra Ronaldo: raggiunto Puskas, Ali Daei nel mirino e 7 in pagella

O'Jogo dà 7 in pagella a Cristiano Ronaldo che con la rete di ieri del 6-0, nel 7-0 comoplessivo contro Andorra, ha eguagliato Ferenc Puskas con 102 reti in nazionale. E' ora a 746 gol in carriera, a 55 dal record assoluto di Pelé, il miglior marcatore di sempre. Intanto nel mirino ha anche le 109 reti in Nazionale di Ali Daei, iraniano, fatto evidenziato anche dal giornale portoghese che racconta di una prestazione con "un solo gol", ma da capitano vero, con fame, voglia, condita anche dall'assist per il terzo gol firmato da Renato Sanches.