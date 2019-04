Occhi su... Ferran Torres e Kang-in Lee: in casa Valencia c'è un tesoro

© foto di J.M.Colomo

Stagione di alti e bassi quella del Valencia, che dopo un avvio a rilento ha trovato la giusta quadratura e inanellato buoni risultati. E stasera contro il Villarreal gli uomini di Marcelino avranno l'opportunità di fare un bel passo in avanti anche in Europa.

Una rosa mixata nel migliore dei modi con giocatori di esperienza e giovani talenti, quella del Valencia. Il nome che risuona maggiormente a livello europeo è quello di Carlos Soler, centrocampista dai piedi buoni per il quale il Tottenham sembra disposto a fare follie. Ma non solo. In Italia i nomi che sono circolati nei mesi scorsi sono quelli di Ferran Torres e Kang-in Lee: il primo è un attaccante classe 2000 che ha nei piedi tutte le qualità del calcio spagnolo. Il secondo, coreano classe 2001, è un trequartista/esterno che promette faville per il futuro. E la Juventus, come spesso succede, ha già attivato i propri scout...