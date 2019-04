Occhi su... Fornals e Chukwueze: la meglio gioventù di casa Villarreal

© foto di J.M.Colomo

Una rosa non proprio giovanissima quella del Villarreal, squadra che in questa stagione ha trovato fin troppi problemi nella ricerca della quadratura e della continuità. Ma alcuni prospetti interessanti, anche stasera contro il Valencia nei quarti di Europa League, saranno sicuramente in campo.

Gli obiettivi, almeno quelli italiani, saranno tutti su Pablo Fornals. Il centrocampista spagnolo, fin dal mese di gennaio, è il preferito del Napoli per rinforzare la linea mediana di Carlo Ancelotti. Questa stagione, con le sue 42 presenze totali, è il giocatore che ha totalizzato più partite con la maglia del Sottomarino Giallo. Attenzione però anche a Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano classe '99. Nonostante la giovanissima età è un titolarissimo di mister Calleja e in stagione ha collezionato 9 gol e 4 assist.