Occhi su... Hudson-Odoi e Christensen. Futuro non scritto del Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Strada in discesa, almeno sulla carta, per Maurizio Sarri ed il suo Chelsea. I Blues infatti affronteranno ai quarti di Europa League lo Slavia Praga ed è probabile che il tecnico italiano, dall'inizio o a gara in corso, possa ricorrere anche ad alcuni giovani.

Quello che potenzialmente ha più chance di giocare è sicuramente Callum Hudson-Odoi, attaccante esterno tutto tecnica e velocità. Il classe 2000 recentemente è entrato con prepotenza nelle rotazioni di Sarri, un modo buono per provare a convincerlo a firmare il rinnovo coi Blues. Rinnovo che per il momento non è arrivato, anche perché su di lui si sono già mossi tanti top club europei: dal PSG al Bayern Monaco, dal City al Borussia Dortmund. Un altro profilo da seguire con attenzione è Andreas Christensen, difensore centrale classe '96. Questa stagione, specialmente in Europa League, è stato spesso protagonista di buone prestazioni e il suo nome è risuonato anche in Italia, in ottica mercato. Ma come successo a gennaio, difficilmente i Blues si priveranno di lui in estate.