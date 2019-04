Occhi su... Joao Felix e Ruben Dias: il Benfica sorride, la Juve osserva

Una rosa giovane e ambiziosa, quella a disposizione di mister Bruno Lage. Questa sera il Benfica, al Da Luz, proverà a dare una direzione ben precisa alla doppia sfida contro l'Eintracht in vista del ritorno della prossima settimana in Germania. Per farlo il tecnico dei lusitani punterà sull'undici migliore e gli scout di tutta Europa avranno tanto su cui concentrarsi.

Rimanendo legati all'Italia i nomi che piacciono e che potrebbero sbarcare in Serie A in un prossimo futuro sono sostanzialmente 3. Il primo e più importante è sicuramente Joao Felix: in Portogallo è considerato 'il talento più cristallino dall'esplosione di Cristiano Ronaldo'. Solo questo basterebbe per raccontare le smisurate potenzialità del classe '99 seguito anche dalla Juventus. Corsa, dribbling, personalità e uno spiccato senso del gol lo rendono preda appetita e appetibile e stasera molti obiettivi saranno puntati su di lui. Non tutti però, visto che anche di Ruben Dias (anche lui accostato alla Juve nel testa a testa con De Ligt) si dice un gran bene. Difensore centrale di buon fisico e ottima gestione del pallone, questa stagione è il calciatore che ha fatto più presenze totali della rosa delle Aquile, ben 48. Chiusura con Alejandro Grimaldo: nella penisola iberica è considerato l'alter ego di Joao Cancelo, per corsa, spinta e qualità tecniche. E anche in questo caso la Juventus, ma pure il Napoli, è fortemente interessata soprattutto se dovesse partire Alex Sandro.