Occhi su... Jovic e Haller: coppia dell'Eintracht che sta stupendo l'Europa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo aver strapazzato sia la Lazio che l'Inter, l'Eintracht Francoforte vuol continuare a sognare dopo una grande campagna europea iniziata con 6 successi su 6 nel girone di Europa League. La doppia sfida col Benfica non è delle più semplici, ma i tanti uomini di qualità di Hutter, soprattutto in attacco, possono fare la differenza sempre e comunque.

Il primo nome da analizzare, inevitabilmente, è quello di Luka Jovic. Centravanti di fisico e senso del gol, quella del Da Luz sarà sicuramente la sua partita. Il suo cartellino, almeno formalmente, è ancora del Benfica. Anche se l'Eintracht lo riscatterà al termine della stagione per poi cederlo al miglior offerente. Perché le pretendenti di certo non mancano e le più accreditate sono Barcellona e Bayern Monaco. Il suo compagno di reparto è Sebastien Haller, numeri simili ma caratteristiche diverse. Grande fisico e ottima tecnica di base sono le peculiarità principali del francese che in stagione ha segnato 19 reti, ma che stasera rischia di non esserci per colpa di un problema muscolare.