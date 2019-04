Occhi su... Soucek e Masopust: i gioielli della vetrina Slavia Praga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Slavia Praga è la squadra che sulla carta ha meno chance di andare avanti in Europa League. Ma dopo l'eliminazione del Siviglia i cechi si candidano a vera e propria sorpresa della competizione. E i talenti, ovviamente, non mancano nella rosa di Trpisovsky.

Il nome che piace in Italia è quello di Tomas Soucek, centrocampista classe '95 bravo nei compiti di regia. E infatti la Fiorentina, la scorsa estate, ci aveva fatto più di un pensierino salvo tirarsi indietro di fronte alle richieste economiche dello Slavia. Ma la prossima estate, dopo una stagione da protagonista addobbata da 10 gol e 6 assist, le sirene di mercato torneranno certamente a suonare. Un altro profilo interessante è Lukas Masopust: esterno destro a tutta fascia, può giocare alto in un 4-2-3-1 ma pure quinto di centrocampo con la difesa a 3. Nelle sue corde ha corsa e fantasia, oltre che gol e assist: in stagione Masopust ha esultato 7 volte e servito 8 assist decisivi per i compagni.