Occhio all'approccio: il Milan deve evitare un'altra falsa partenza

Fonte: Dal nostro inviato ad Atene

Cinque partite disputate in Europa League, quattro volte in svantaggio. Non si tratta solo dell'annoso problema del gol subito, ma è una questione più ampia di approccio ai match preoccupante per una squadra che avrebbe dovuto e potuto vincere il girone in scioltezza. Invece, il Milan si è trascinato fino all'ultima giornata, complice soprattutto la brutta sconfitta di San Siro contro il Betis. Le seconde linee non hanno convinto e le tante assenze non consentono di operare molti cambi, così mister Gattuso è pronto a rischierare la stessa formazione ammirata nello 0-0 casalingo contro il Torino (eccezion fatta per Reina e Castillejo (quest'ultimo al posto di Suso che non dovrebbe essere rischiato) nella sfida decisiva di stasera.

Il tecnico rossonero ha dichiarato di temere fino a un certo punto l'ambiente infuocato previsto al Karaiskakis di Atene, che potrebbe trasmettere una carica ancora maggiore all'Olympiacos, nel tentativo di compiere un'impresa che sarebbe assolutamente straordinaria, quasi storica. Ai greci, va ricordato, serve un vittoria con più di due gol di scarto o per 2-0 o 3-1: facile quindi attendersi una partenza a razzo, per sbloccare subito il punteggio e mettere pressione su un avversario che ha denotato tanti limiti fino a questo momento, soprattutto a livello di tenuta difensiva. Il Milan, secondo Gattuso, non dovrà commettere l'errore di "giocare all'italiana", attendendo i padroni di casa e cercando esclusivamente di giocare di rimessa. Ci sarà invece bisogno di una gara intelligente, attenta e determinata fin dai primi minuti. Magari trovando per primi la rete, in modo da mettersi al sicuro da spiacevoli sorprese.