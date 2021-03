Oggi il derby di Genova - Da Roma a Milano: la prima stracittadina di Destro e Strootman

Il derby ha sempre un sapore particolare. Ogni stracittadina in Italia racchiude una sfaccettatura diversa, una storia che vale la pena raccontare e tramandare. Quello di stasera può essere la prima volta in campo per due giocatori che di partite del genere ne hanno giocate diverse in carriera ma mai nel capoluogo ligure per motivi diversi. Si tratta di Mattia Destro e Kevin Strootman che mai hanno calcato il green del “Ferraris” nella partita per eccellenza per il capoluogo ligure. Una prima volta insomma per i due perni del Genoa di Ballardini qualora venissero chiamati in causa dal proprio tecnico.

Derby di Milano e Roma per Destro - Il numero 23 rossoblu, nonostante questa sia la sua seconda esperienza all’ombra della lanterna non ha mai giocato un derby, cosa che invece ha fatto nelle sue precedenti esperienze a Roma e a Milano. Nella capitale ha giocato quattro volte la sfida contro la Lazio collezionando tre pareggi e una sconfitta, quest’ultima arrivata nella finale di Coppa Italia. Nella sua esperienza invece con la maglia del Milan, Destro ha giocato 17 minuti nel derby contro l’Inter, match che si è concluso in parità.

I derby di Strootman nella Capitale - E' l'uomo di esperienza e di qualità nel centrocampo di Davide Ballardini. Kevin Strootman ha un bagaglio calcistico importante anche in questo senso con nove derby giocati contro la Lazio nel suo trascorso giallorosso. La prima sconfitta arrivò solo nel campionato 2016-2017 dopo due vittorie e due pareggi negli anni precedenti mentre in semifinale di Coppa Italia è arrivata una battuta d’arresto nel match di andata e un successo nel ritorno che costò comunque alla Roma l’eliminazione. Le ultime due stracittadine invece si sono concluse con una vittoria e un pareggio.