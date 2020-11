Oggi il derby di Genova: è il secondo in 25 giorni ma non è il più ravvicinato

vedi letture

Ed è di nuovo derby. Neanche il tempo di aver archiviato la stracittadina del 1° novembre che Sampdoria e Genoa si troveranno ancora di fronte in un nuovo match, questa volta non di campionato. Una partita che nel capoluogo ligure si gioca tutto l’anno e che stasera vedrà la vincente passare agli ottavi di finale di Coppa Italia. 25 giorni dopo il derby di campionato che ha visto le due formazioni dividersi la posta in palio. Al gol iniziale di Jankto, ha risposto Scamacca cinque minuti più tardi per l’1-1 definitivo che è valso un piccolo passo in avanti per entrambe le squadre.

Nel 1958 21 giorni fra un derby e l’altro - Venticinque. Sono i giorni che sono trascorsi fra un derby e l’altro. Un intervallo di tempo più breve intercorse solo nel 1958 quando le due squadre si sono affrontate il 22 giugno e il 13 luglio, sempre in Coppa Italia, a ventun giorni di distanza. Nella prima sfida vinse la Sampdoria 3-1 con reti di Conti, doppietta per lui, e Tortul mentre per i rossoblu segnò Barison. Nel secondo match invece vinse il Genoa 2-0 con reti di Firotto e Barison. In quell'occasione la Sampdoria passò al turno successivo vincendo il girone B a cui prendevano parte anche Alessandria e Vigevano.