Oggi Juventus-Inter - La prima di Antonio Conte contro il suo passato

"Sicuramente ci sarà emozione da parte mia, è la prima volta che incontro i bianconeri da avversario". Parole e pensieri firmati Antonio Conte, neo tecnico dell'Inter che fra poco più di un'ora affronterà per la prima volta la Juventus da avversario. Un Derby d'Italia sui generis, visto il luogo (Nanchino) e il contorno che accompagna questa sfida. Dai cambi in panchina al mercato, con una piccola frecciata polemica verso il passato da parte dello stesso Conte: "Non sono mai stato vicino alla Juventus, non ho mai ricevuto una telefonata. È sempre stata l’Inter a mostrarmi grande interesse e grande affetto. Sarri? Se la Juve ha preso questa decisione, avrà avuto i suoi buoni motivi. Non sta a me giudicare".

Il gap è ancora evidente - Nel 2011 prese il via il monopolio bianconero proprio con Conte in panchina e Marotta dietro la scrivania. Entrambi oggi sono alfieri dell'ambizione nerazzurra, ma per arrivare al livello degli 8 volte campioni d'Italia serve ancora qualcosa in fatto di tempo, di crescita e di investimenti. Intanto però il campo è pronto a dare un primo, parzialissimo, giudizio e inevitabilmente l'attenzione sulla gara è destinata ad essere alta. Da Nanchino infatti si avrà una prima percezione della distanza fra le due squadre. Ma non è escluso che possano arrivare novità anche in ottica mercato, con i nomi di Icardi e Dybala sempre al centro dei pensieri.