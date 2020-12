Onda Cero: "Sergio Ramos sta pensando di lasciare il Real Madrid. Ci sono Juventus e PSG"

José Ramón de la Morena, giornalista spagnolo di Onda Cero, ha rimesso in discussione il futuro di Sergio Ramos, attualmente in scadenza di contratto col Real Madrid ma considerato molto vicino alla firma sul rinnovo appena pochi giorni fa: "Rinnovo a un passo? No, il capitano sta pensando di andarsene da Madrid", le dichiarazioni del cronista molto vicino alle vicende dei blancos. "Le offerte non gli mancano: ci sono PSG, Juve e alcuni club inglesi", ha aggiunto sul futuro del centrale classe '86.