© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

OOPS... we did it again! La Juventus ironizza con un post su Twitter dopo la vittoria di San Siro. I social bianconeri esultano dopo il 2-1 di ieri sera in casa dell'Inter: una vittoria firmata in HD, da Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Con la Juve che è riuscita a espugnare nuovamente la fortezza di casa nerazzurra...