© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dettagli sulla premiazione di stasera, giornata del Pallone d'Oro: alle ore 17:00 inizierà a essere svelata in ordine descrescente la classifica dei migliori trenta. Dal trentesimo all'undicesimo posto, a seguire una cerimonia per annunciare i migliori dieci. La seconda fase prenderà il via alle 20:30, mattatori del Theatre du Chatelet saranno Sandy Heribert e Didier Drogba. Saranno assegnati i trofei Kopa, Yashin, il Pallone d'Oro femminile e nella location parigina verranno assegnate anche le prime dieci posizioni del trofeo. Fino al primo. Fino a... Lionel Messi?