Pallone d'Oro, de Ligt è 15°: insuperabile con l'Ajax. Meno con la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Centrale moderno, elegante, forte fisicamente e bravo coi piedi. Matthjs de Ligt è considerato uno dei centrali più promettenti della sua generazione, anche se ormai parlare di promessa è superato nonostante gli appena 20 anni dell’olandese. Lo scorso anno con le sue doti e la sua leadership ha guidato l’Ajax fino a un passo dalla finale non solo imbrigliando le punte avversarie, ma anche segnando gol pesantissimi come quello contro la Juventus. Proprio il club che in estate lo ha strappato a una folta concorrenza per rinforzare e ringiovanire un reparto che mostrava qualche scricchiolio. In bianconero, complice l’infortunio di Chiellini, ha trovato presto la maglia da titolare alternando prestazioni superbe ad altre in cui ha mostrato qualche lacuna più mentale che tecnica o tattica. Ma il tempo è dalla sua e nonostante qualche passaggio a vuoto dovuto anche all'adattamento a un nuovo paese e a un nuovo calcio, più competitivo di quello olandese finora masticata, c'è la certezza che l'ex Lanciere sia e sarà uno dei grandi centrali del presente e del futuro prossimo venturo.

Nome: Matthijs de Ligt

Anno di nascita: 1999

Nazionalità: Olanda

Carriera: Ajax, Juventus