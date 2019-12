Ha alzato la coppa con Salah, Alisson e van Dijk, realizzando anche quattro gol in dodici partite nella scorsa edizione della Champions League: Roberto Firmino era ed è tutt'ora un titolarissimo dell'attacco di Klopp, che ha rinunciato a lui solo quando un problema fisico all'occhio lo ha costretto a giocare a mezzo servizio. Attaccante completissimo, ha saputo adattare il suo gioco a quello di Salah in modo molto rapido, diventando così un numero 9 moderno di livello mondiale.

Nome: Roberto Firmino

Anno di nascita: 1991

Nazionalità: Brasile

Carriera: Figueirense, Tombense, Hoffenheim, Liverpool

Ranked at the 17th place of the 2019 #ballondor ⤵️

