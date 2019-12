Pallone d'Oro, Hazard è 13°: un predestinato. Ma che fatica a Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eden Hazard è considerato uno dei giocatori più forti che il Belgio abbia mai potuto annoverare fra le sue fila. Il classe ‘91 per sbocciare ha lasciato presto la propria terra per trasferirsi in Francia alla corte del Lille, bravo a credere nel talento di Hazard quando aveva appena 14 anni strappandolo alla concorrenza di Standard Liegi e Anderlecht. A 17 anni il belga esordisce fra i professionisti e da lì inizia la sua scalata verso il calcio che conta: nel 2012 l’approdo al Chelsea dove si consacra come centrocampista offensivo che può agire indifferentemente sulle due fasce, ma anche da riferimento centrale, con Maurizio Sarri che nella sua avventura sulla panchina del club lo schiera anche come centravanti atipico. Duttilità, velocità, grandi doti tecniche gli permettono di puntare l’avversario e saltarlo con facilità per poi andare al cross o accentrarsi per liberare il tiro. Un predestinato che il Real Madrid in estate ha voluto fortemente, spendendo circa 100 milioni di euro. Un investimento che per il momento Hazard non ha ancora ripagato viste le appena 13 presenze, con una sola rete, in stagione.

Nome: Eden Hazard

Anno di nascita: 1991

Nazionalità: Belgio

Carriera: Lilla, Chelsea, Real Madrid