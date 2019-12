© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Stampa oggi in edicola ha raccontato il Pallone d'Oro che oggi dovrebbe e potrebbe andare al grande favorito Lionel Messi. Però, scrive il giornale torinese, "se mr calcio è lui nessuno potrà criticare, ma dubitare del senso del trofeo magari sì: se spetta a chi nell'anno ha fatto la differenza difficile non attribuirlo a Van Dijk, se invece conta la magia lasciata sul campo Messi può trionfare per l'eternità".