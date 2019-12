Giornata di Pallone 'Oro e di storie, sui quotidiani di tutto il Mondo. Chiaramente in Argentina le aperture sono per Lionel Messi, diretto ora verso Parigi per raccogliere quello che pare possa essere il suo sesto Pallone d'Oro in carriera. Intanto il giornale Olè racconta anche "El Balón de Oro que la mafia le robó a Maradona", Ai tempi di Diego, infatti, potevano vincere soltanto giocatori Europei ma in verità la FIFA aveva istituito un premio per il miglior giocatore del Mondiale. Nel 1986, quando fu protagonista assoluto, vinsero invece il tedesco Harald Schumacher e il danese Preben Elkjaer Larsen.