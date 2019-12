© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Pallone d'Oro a Lionel Messi", scrive Il Corriere della Sera "è ingiusto, non perché siano in discussione le qualità di Messi, ci mancherebbe. Ma perché così si svilisce l’essenza del premio, quello di celebrare il giocatore che ha inciso di più nella stagione". Un giudizio netto, quello del quotidiano, che prosegue "Van Dijk non ha subito un dribbling dall’argentino nella doppia sfida di Champions, ma viene schiacciato dalla potenza mediatica del rivale. Come accadde nel 2010, con l’olandese Sneijder nemmeno sul podio dopo il Triplete con l’Inter e la finale Mondiale: dietro a Messi c’erano i suoi compagni nel Barcellona, Iniesta e Xavi, che quella Coppa del Mondo l’hanno alzata