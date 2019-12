Altro indizio sul Pallone d'Oro 2019. Il Barcellona, sui social, ha pubblicato una foto di Lionel Messi. "It's GOAT Time", dove GOAT sta per Greatest of all times e non certo per capra. La Pulga è diretta verso Parigi dove questa sera verrà assegnato il Pallone d'Oro. Tutto sembra apparecchiato per il sesto trofeo dorato del dieci del Barcellona.