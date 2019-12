© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fresco di vittoria del Golden Boy e giovane più costoso del mondo per il passaggio dal Benfica all'Atletico Madrid, Joao Felix si classifica ventottesimo. Un primo passo importante comunque per il classe '99 di Viseu che nel giro di pochi mesi si è preso i professionisti, la Champions, l'Atletico e le prime pagine di mezzo mondo. Un predestinato, in patria è considerato potenziale nuovo Cristiano Ronaldo. I colpi ci sono. La strada però è ancora lunga.

Nome: Joao Felix

Anno di nascita: 1999

Nazionalità: Portogallo

Carriera: Benfica, Atletico Madrid