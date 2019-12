© foto di Newspix/Image Sport

Più gol che presenze, una statistica che segue il polacco sin dal suo arrivo in Baviera: Robert Lewandowski è il miglior marcatore della Champions 19/20 e in stagione viaggia a una media di un gol ogni 63 minuti. In Germania i successi sono ormai all'ordine del giorno, mentre la Champions League è un sogno nel cassetto non ancora realizzato: ci riproverà quest'anno, guidando i bavaresi ad un successo che manca dal 2013. Alla sua quarta presenza tra i finalisti del Pallone d'Oro, si classifica ottavo.

Nome: Robert Lewandowski

Anno di nascita: 1988

Nazionalità: Serbia

Carriera: Znicz Pruszków, Lech Poznan, Borussia Dortmund e Bayern Monaco