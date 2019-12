© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il probabile vincitore del Pallone d'Oro 2019, Lionel Messi, è decollato per Parigi. Insieme a tutta la famiglia, la Pulga è volato verso la capitale francese dove questa sera si terrà la premiazione del miglior giocatore al mondo secondo la giuria di esperti interpellata da France Football. Le indiscrezioni danno infatti Messi come vincitore annunciato. E la Pulga si è preparato per la sua sesta grande festa nella Ville Lumiere...