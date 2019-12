© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guardiola ha insistito tanto per averlo e infine ha convinto la dirigenza del Manchester City a vestirlo di celeste: i risultati danno ragione al tecnico iberico, che ha puntato fortissimo su Riyad Mahrez specie in Premier. Dopo l'exploit con il Leicester è arrivata quindi la consacrazione con il secondo titolo inglese e la Coppa d'Africa da grandissimo protagonista: ora l'obiettivo è puntato sulla coppa dalle grandi orecchie. Il decimo posto al Pallone d'Oro è un bell'incoraggiamento per il 2020, l'anno della possibile svolta.

Nome: Riyad Mahrez

Anno di nascita: 1991

Nazionalità: Algeria

Carriera: Le Havre, Leicester City, Manchester City