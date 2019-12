Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincitore dell'ultima Champions League, Sadio Mané è l'antipersonaggio per eccellenza. Dice che "Ferrari, diamanti e lusso non servono". Nasce a Sedhiou, nel Senegal povero, quattrocentimila anime ufficiali e chissà quante altre. Non ama gli sfarzi e vive sorridente e consapevole in un mondo che poco gli appartiene. "Ho sofferto la fame e giocato scalzo". E' l'immagine del riscatto e del you can. Se vuoi, puoi. Se hai una velocità e un talento da angelo, poi, tutto riesce più semplice. Aiuta casa col cuore, aiuta Liverpool coi piedi. E' tra i protagonisti silenziosi della Champions League vinta dal Liverpool e anche di questa splendida stagione giocata in Premier League, dopo aver vinto i marcatori dell'ultima con ventidue reti.

Nome: Sadio Mané

Anno di nascita: 1992

Nazionalità: Senegal

Carriera: Metz, Salisburgo, Southampton, Liverpool