Pallone d'Oro, Messi batte Van Dijk per 7 voti. Africa-Oceania decisive

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Soltanto sette voti tra Lionel Messi e Virgil van Dijk. In edicola oggi, France Football ha pubblicato la classifica definitiva del Pallone d'Oro, con tutti i voti ricevuti. L'argentino ha ricevuto 686 punti, a fronte dei 679 del difensore olandese. Nettamente più staccato Cristiano Ronaldo, 210 punti sotto l'eterno rivale. Tornando ai sette punti di differenza, si tratta del minor scarto di sempre nella storia del premio.

La classifica definitiva

1 - Lionel Messi (Barcellona), 686 punti

2 - Virgil van Dijk (Liverpool), 679

3 - Cristiano Ronaldo (Juventus), 476

4 - Sadio Mané (Liverpool), 347

5 - Mohamed Salah (Liverpool), 178

6 - Kylian Mbappé (Psg), 89

7 - Alisson (Liverpool), 67

8 - Robert Lewandowski (Bayern Monaco), 44

9 - Bernado Silva (Manchester City), 41

10 - Riyad Marhez (Manchester City), 33

Determinanti i voti di Africa, Oceania e CONCACAF. In Europa, infatti, van Dijk ha ampiamente sconfitto Messi (231 punti a 194). Stesso discorso in Asia, dove il centrale del Liverpool ha racimolato 155 punti a fronte dei 134 della Pulce. E tutto sommato in Sud America la vittoria di Messi non è stata così schiacciante (47 punti a 39). A determinare l'assegnazione, di fatto, sono state le altre confederazioni, a partire dall'Africa, dove è pesato l'ampio gradimento nei confronti di Mané (187 punti per Messi, soltanto 154 per Van Dijk, con l'attaccante senegalese secondo a 170), Oceania (Messi 22, Van Dijk 14) nonché America del Nord e Caraibi (102 punti per Messi, 86 per Van Dijk).