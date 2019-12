Pallone d'Oro, oggi anche il femminile. Rapinoe e Morgan favorite

Non solo Pallone d'Oro maschile, con Lionel Messi grande favorito. Oggi a Parigi verrà assegnato anche il trofeo per la miglior giocatrice del calcio femminile dello scorso anno. Nessuna italiana in lizza, i campionati i più rappresentati sono Division 1 francese (per merito delle ben sei calciatrici del Lione candidate, un record) e la NWSL nordamericana con sei rappresentanti cadauno, mentre a livello di Nazioni sono gli Stati Uniti campioni del Mondo in carica ad avere il maggior numero di candidate (4) – con Megan Rapinoe e Alex Morgan grandi favorite per la vittoria finale – seguite da Francia, Svezia e Olanda con tre. Nessuna rappresentante invece per la Spagna che però può vantare ben quattro calciatrici straniere che militano nella propria Primera Iberdrola ( le olandesi Martens e Van Veenendaal e le svedesi Jakobsson e Asllani). L’Italia invece come visto resta al palo, nonostante nell’ultima estate siano sbarcate calciatrici di livello mondiale – da Andressa Alves a Andrine Hegerberg passando per Lady Andrade, Lisa De Vanna o Ella Van Kerkhoven per fare qualche nome – ad aumentare il livello del nostro campionato e anche il suo appeal internazionale

1) Lucy Bronze (Inghilterra e Lione)

2) Dzenifer Marozsan (Germania e Lione)

3) Sarah Bouhaddi (Francia e Lione)

4) Amandine Henry (Francia e Lione)

5) Nilla Fischer (Svezia e Wolfsburg)

6) Pernille Harder (Danimarca e Wolfsburg)

7) Sam Kerr (Australia e Chicago Red Star)

8) Ellen White (Inghilterra e Manchester City)

9) Alex Morgan (USA e Orlando Pride)

10) Vivianne Miedema (Olanda e Arsenal)

11) Marta (Brasile e Orlando Pride)

12) Ada Hegerberg (Norvegia e Lione)

13) Kossovare Asllani (Svezia e Tacon)

14) Sofia Jakobsson (Svezia e Tacon)

15) Tobin Heat (USA e Portland Thorns)

16) Megan Rapinoe (USA e Seattle Reign)

17) Lieke Martens (Olanda e Barcellona)

18) Sari van Veenendaal (Olanda e Atletico Madrid)

19) Wendi Renard (Francia e Lione)

20) Rose Levelle (USA e Washington Spirit)