Pallone d'Oro, oggi anche il primo Trofeo Yashin di sempre

Lev Yashin è l'unico portiere nella storia del calcio ad aver vinto il Pallone D'Oro. Lo vinse nel 1963, dopo la vittoria del campionato sovietico (il quinto, sempre con la maglia della Dinamo Mosca) e soprattutto al termine di una stagione in cui subì solo sei reti in 27 partite. A lui France Football ha deciso di intitolare il nuovo trofeo individuale che entrerà in vigore da questa stagione, che accompagnerà il Pallone d'Oro maschile, il Pallone d'Oro femminile e il Trofeo Kopa, dedicato al miglior Under 21.

Alisson vincitore designato Non sembrano esserci dubbi. Sembra Alisson, portiere del Liverpool, migliore in assoluto della scorsa stagione e vincitore anche della Champions League con la formazione di Jurgen Klopp, il grande favorito. Il primo Yashin Trophy sembra di fatto già assegnato.

Alisson Becker (BRA/Liverpool)

Kepa Arrizabalaga (SPA/Chelsea)

Ederson (BRA/Manchester City)

Samir Handanovic (SLO/Inter)

Hugo Lloris (FRA/Tottenham)

Manuel Neuer (GER/Bayern Monaco)

Jan Oblak (SLO/Atlético Madrid)

André Onana (CAM/Ajax Amsterdam)

Wojciech Szczesny (POL/Juventus)

Marc-André ter Stegen (GER/Barcelona)