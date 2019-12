Tra i trofei che verranno assegnati oggi, oltre al Pallone d'Oro che sarà il clou della serata parigina, quello femminile e il Trofeo Yashin al miglior portiere, c'è anche il Trofeo Kopa. Dieci i nomi in lizza, c'è anche un italiano come Moise Kean, ex Juventus ora all'Everton.

La lista dei candidati

Jadon Sancho (ING, Borussia Dortmund)

Kai Havertz (GER, Bayer Leverkusen)

Lee Kang-in (COR, Valencia)

Matthijs de Ligt (OLA, Ajax e Juventus)

Joao Felix (POR, Benfica e Atletico Madrid)

Vinicius jr (BRA, Real Madrid)

Mattéo Guendouzi (FRA, Arsenal)

Moise Kean (ITA, Juventus ed Everton)

Samuel Chukwueze (NIG, Villarreal)

Andrei Lunin (UCR, Real Valladolid)