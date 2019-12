Pallone d'Oro, Salah è 5°: la Champions non basta per il podio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Veloce, tecnico, dotato di un gran tiro e senso del gol. Parte preferibilmente da destra per accentrarsi e calciare a rete, ma può giocare su tutto il fronte offensivo adattandosi anche al ruolo di punta centrale. Mohamed Salah è uno dei migliori calciatori al mondo. L’egiziano si è messo in mostra nel Vecchio Continente con la maglia del Basile nel biennio 2012-14 prima di una fugace apparizione con il Chelsea e lo sbarco in Italia. A Firenze fece innamorare tutti nei sei mesi in cui vestì la maglia viola, con gol, dribbling e giocare d’alta scuola. Ma in estate, nonostante il riscatto fatto valere dalla Fiorentina, il giocatore fece valere una scrittura privata annullando il tutto e passando poi alla Roma dove in due stagioni confermò quanto di buono fatto vedere in Toscana. Il passaggio al Liverpool nel 2017 lo fa assurgere ai livelli dei grandi campioni per numeri e costanza di rendimento. Con Firmino e Manè forma uno dei tridenti più completi e temibili d’Europa e punta a vincere quel titolo inglese che in casa Reds manca da troppo tempo (stagione 1989-90).

Nome: Mohamed Salah

Anno di nascita: 1992

Nazionalità: Egitto

Carriera: Al-Mokawloon, Basilea, Chelsea, Fiorentina, Roma, Liverpool