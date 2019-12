© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le lacrime di disperazione perché rischiava la naja in Corea. Quelle di gioia per averla evitata. L'incredulità, il dispiacere, per il fallo che ha rotto il ginocchio di André Gomes. Son Heung-min è un ragazzo diverso, cresciuto con un background differente da quello occidentale. La sua cultura, la sua educazione, la sua filosofia, si esprimono al meglio sul terreno da gioco: cavalli e corsa, gol e assist, sudore e sacrificio. Mai una parola fuori dalle righe. E' stato tra i protagonisti del Tottenham di Mauricio Pochettino, sembra il prototipo perfetto per il gioco e l'idea di calcio di José Mourinho.

Nome: Son Heung-min

Anno di nascita: 1992

Nazionalità: Corea del Sud

Carriera: Amburgo, Bayer Leverkusen, Tottenham.