© foto di Giacomo Iacobellis

Semifinalista dell'ultima Champions League nell'Ajax di Ten Hag, a 30 anni s'è consacrato ad altissimi livelli dopo quattro anni al Southampton da protagonista. Trentotto le reti realizzate nella stagione 2018/19 dal trequartista serbo che in estate ha deciso di non assecondare le sirene di mercato e di firmare un nuovo contratto coi lancieri valido fino a giugno 2026. Miglior marcatore dell'Ajax nell'ultima Champions League, a 31 anni entra per la prima volta nella short list del Pallone d'Oro. Al termine di quella che, per distacco, è stata la migliore stagione della sua carriera.

Nome: Dusan Tadic

Anno di nascita: 1988

Nazionalità: Serbia

Carriera: Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton, Ajax