Trent Alexander-Arnold, Alisson, Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah, Virgil van Dijk e Georginio Wijnaldum. La delegazione del Liverpool è la più ampia al Pallone d'Oro di questa sera ma eccezion fatta per il portiere brasiliano, gli altri rischiano di restare col cerino in mano. L'ultimo giocatore Reds a vincere il trofeo è stato Michael Owen, adesso Van Dijk e Salah sembravano i due grandi favoriti ma la giuria di giornalisti interpellati da France Football sembra aver optato per Lionel Messi.