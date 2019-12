© foto di Insidefoto/Image Sport

Maradonny è tra i figli splendenti dell'ultima stagione dell'Ajax. Dove è nato, cresciuto, sbocciato. E' tra i più giovani del novero, classe '97 di Nijerk, centrocampista totale. Donny van de Beek è interno, trequartista, giocatore tecnico ma bravo a inserirsi, a segnare, a servire i compagni e pure a difendere, interdire e coprire gli spazi. Già Nazionale, dopo tutta la trafila con le giovanili, è stato tra i perni della splendida annata con Erik ten Hag in panchina, lanciato nell'Olimpo dopo un inizio da apprendistato. E' ancora ajacide, ma per lui in estate si prospetta l'ennesima asta multimilionaria.

Nome: Donny van de Beek

Anno di nascita: 1997

Nazionalità: Olanda

Carriera: Ajax