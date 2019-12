© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alzi la mano chi non si scandalizzò nel dicembre di due anni fa quando il Liverpool decise di investire ben 84 milioni di euro per prelevare un difensore centrale dal Southmapton. Il suo nome è Virgil van Dijk e col senno di poi non si può che fare i complimenti al club inglese per averci visto più lungo di tutti, nonostante un investimento di quelli importanti. L’olandese, che fino ad allora era considerato un buon giocatore forte fisicamente e nel gioco aereo, con la maglia del Liverpool è cresciuto in maniera esponenziale diventando un top player nel suo ruolo e non solo. Forte nel gioco d’anticipo, pulito negli interventi, si è reso protagonista nel corso della sua carriera anche di grandi recuperi sugli avversari lanciati a rete e nel tempo è cresciuto anche dal punto di vista dell’impostazione. Con De Ligt forma, in maglia Oranje, la coppia centrale probabilmente più forte del panorama mondiale.

Nome: Virgil van Dijk

Anno di nascita: 1991

Nazionalità: Olanda

Carriera: Groningen, Celtic, Southampton, Liverpool