Uomo ombra dei successi del Liverpool, il suo inserimento da falso interno, da trequartista a metà, ha permesso ai Reds di scardinare la difesa del Tottenham. Georginio Wijnaldum da Rotterdam, origini surinamesi, è stato la mossa tattica di Jurgen Klopp per la finale Champions. Mai campionissimo, è però il giocatore duttile per eccellenza dell'Olanda e del club del Merseyside. Dopo una buona carriera in patria e in Inghilterra, ci crede il Liverpool con cui vive un'ultima stagione di gloria che gli permette di raggiungere quella che pareva effettivamente un'insperata nomina nei top 30 del globo.

Nome: Georginio Wijnaldum

Anno di nascita: 1990

Nazionalità: Olanda

Carriera: Feyenoord, PSV Eindhoven, Newcastle United, Liverpool