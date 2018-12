© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se l'intenzione di trovarsi una panchina ci fosse davvero, Francesco Guidolin sarebbe la prima scelta per almeno la metà dei club italiani, tuttavia il dubbio permane. Ci aveva pensato l'Udinese (sarebbe stata la terza esperienza in Friuli, ndr) ma alla fine non se n'è fatto nulla: dall'alto delle sue 870 panchine in carriera e di esperienze molto positive con praticamente tutti i club allenati in Italia, l'esperto mister veneto sarebbe una garanzia per qualsiasi club decidesse di puntarci. L'ultima esperienza, terminata nel settembre 2016 con lo Swansea, è lontana nel tempo ma per il Bologna, uno dei club che ha pensato a lui in caso di cambio di tecnico, questo non sarebbe certo un problema. Da capire tuttavia se l'intenzione di tornare ad essere allenatore sia concreta o meno, vista anche l'avviatissima carriera da commentatore televisivo intrapresa da qualche mese.

Nome: Francesco Guidolin

Nazionalità: italiano

Ultima squadra: Udinese

Rumors sul futuro: Genoa, Udinese, Bologna