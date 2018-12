Panchina cercasi: Guillermo Barros Schelotto, a un sasso dalla storia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A un passo dalla storia. A un sasso dalla storia. Quella pietra che ha frantumato il vetro del pullman del Boca Juniors è stato il meteorite che ha infranto il marchio impresso sulla storia degli Xeneizes, del calcio sudamericano e mondiale. Perché l'ultima volta è stata la partita eterna, quella che doveva esser del cuore e che invece s'è trasformata in una carovana emigrante, rimandata, frastornata. Guillermo Barros Schelotto ha detto che con quel sasso, con quella pietra, è finito lo sport. Aggrediti dai tifosi del River Plate, spinti in campo al Monumental, orgogliosamente i suoi si sono rifiutati ma quella finale di ritorno, quella di Madrid, è stata una storia diversa, unica e una gara che i Millonarios hanno rocambolescamente vinto solo ai supplementari. Dopo la finale, l'addio. Schelotto, un assaggio d'Italia a Palermo per motivi burocratici e di patentino, ha annunciato che non avrebbe più allenato il Boca Juniors. Che non è riuscito a portare fino all'Olimpo, ma solo a un passo, dopo aver salito tutta la sua impervia scalinata. Ha chiamate da Stati Uniti, Messico, Spagna, adesso. Per una nuova storia. Per metterci una pietra sopra.

Nome: Guillermo Barros Schelotto

Nazionalità: Argentina

Ultima squadra: Boca Juniors

Rumors sul futuro: Liga spagnola, Messico, MLS