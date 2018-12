Panchina cercasi: Jardim, questione di tempismo. Ora la Cina?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro anni di successi, due terzi posti, un secondo e l'incredibile titolo di due anni fa, non sono bastati a Leonardo Jardim per mantenere il proprio lavoro in seno al Monaco: troppo pesante e inaspettata la crisi di questa stagione, che ha portato i monegaschi a lottare non più per il titolo, non per le posizioni che valgono l'Europa, ma addirittura per la salvezza. Uno smacco non semplice da superare per chi di solito sfida, ad armi impari, il PSG: ha pagato per tutti il lusitano, che forse avrebbe fatto meglio a cogliere al balzo le tante occasioni prospettatigli dopo il trionfo in Ligue 1, quando tanti club avrebbero voluto affidargli la panchina. La scelta invece fu quella di continuare col Monaco, a posteriori certamente una scelta poco felice. Ora le offerte più allettanti, e dal punto di vista economico certamente lo sono, sembrano provenire dalla Cina.

Nome: Leonardo Jardim

Nazionalità: portoghese

Ultima squadra: Monaco

Rumors sul futuro: Beijing Guoan, Al-Nasr, Nazionale cinese, Dalian Yifang, Sporting Lisbona.