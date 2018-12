Panchina cercasi: Julen Lopetegui, l'uomo dei treni sbagliati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stato eletto la "seconda peggior scelta della storia dello sport", dietro a quella dei Portland Trail Blazers in NBA di rinunciare a Micheal Jordan nel 1984 per puntare su Sam Bowie. Al terzo posto l'addio dell'Atletico Madrid a Raul, poi diventato una leggenda con la maglia dei rivali del Real e la fine del rapporto tra Alonso e McLaren, col primo che scelte la Renault per poi vedere l'ex compagno Hamilton laurearsi campione del mondo. Julen Lopetegui al Real Madrid è una storia iniziata male, finita peggio. Perché ha annunciato che sarebbe diventato il nuovo tecnico dei Blancos a sorpresa quando era a un antipasto dal Mondiale. Cacciato dalla Spagna, ha fallito alla guida di Isco, Bale e compagnia naufragante. Florentino Perez voleva sorprendere tutti, con la scelta del dopo Zinedine Zidane. Ci è riuscito, ma nel senso contrario, opposto. A Lopetegui ha fatto firmare pure tre anni di contratto, a quello che è stato l'erede di Vicente Del Bosque sulla panchina della Spagna, dopo la vittoria dell'Europeo Under 21 nel 2013. A Madrid era già stato come tecnico del Real Madrid Castilla, squadra B dei Blancos, dopo aver ricoperto il ruolo di capo osservatore proprio della formazione di Perez. Nel giugno del 2009 torna a fare l'opinionista, ruolo che aveva ricoperto anche durante i Mondiali del 2006 con un episodio che destò scalpore e anche preoccupazione visto che all'esordio su La Sexta, svenne in diretta. L'esordio come allenatore nel 2003 al Rayo Vallecano con una retrocessione. Nel 2014, il Porto con tanto di esonero con la squadra al terzo posto.Poi, dal luglio del 2016, la Spagna, proprio al posto dell'icona e simbolo Del Bosque, dopo l'ultimo Europeo francese delle Furie Rosse. Poi Madrid. L'addio alla Spagna. I treni, sbagliati. E una carriera che dovrà inevitabilmente ripartire dal basso.

Nome: Julen Lopetegui

Ultima panchina: Real Madrid

Rumors sul futuro: Nessuno