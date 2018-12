Due secondi posti e l'esonero di dicembre 2017 dal Borussia Dortmund sono le ultime tre esperienza di Peter Bosz in panchina: ma se il secondo posto con l'Ajax è stato compensato dal lancio di tantissimi giovani di spessore, poi rivenduti a peso d'oro, e dallo sviluppo di un gioco spettacolare che ha portato lontanissimi i lancieri anche in Europa League (finale persa contro il Manchester United, ndr), mentre il fallimento alla prima esperienza in un campionato top è stato totale, anche alla luce di quanto fatto dai successori Stoger e Favre. Ma proprio dalla rabbia per quanto è accaduto a Dortmund, è la molla a muovere Bosz, ora in attesa di una occasione per rifarsi. Di certo il primo top club olandese che sceglierà di cambiare allenatore, lo avrà in cima alle preferenze.

Nome: Peter Bosz

Nazionalità: olandese

Ultima squadra: Borussia Dortmund

Rumors sul futuro: nessuno