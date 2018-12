© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non mi era mai accaduto in 30 anni di carriera da calciatore e allenatore di assistere ad un comportamento simile". Difficile dar torto a Sinisa Mihajlovic, per quindici giorni allenatore dello Sporting Lisbona salvo poi essere cacciato dal club lusitano in estate che si era riservato un periodo di prova, come da legislazione portoghese. Per il serbo una delusione tremenda dopo l'esonero consumatosi al Torino pochi mesi prima, che lo rimette in pista per un nuova avventura italiana dopo quelle con Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e granata appunto. A lui ha pensato il Bologna, che poi ha scelto di continuare con Pippo Inzaghi, per il momento almeno. Attenzione anche al ricco campionato turco, sempre attraente per chi ha voglia di rilanciarsi a livello internazionale.

Nome: Sinisa Mihajlovic

Nazionalità: serbo

Ultima squadra: Sporting Lisbona

Rumors sul futuro: Bologna, Fenerbahce