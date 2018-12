© foto di Federico Gaetano

"Mi piacerebbe tornare in Italia, la mia ambizione è allenare una squadra che possa vincere lo Scudetto e provare a vincere altro e la Roma lo è: tutto qui". A Roma in molti non hanno gradito le parole di Paulo Sousa, in primis Eusebio Di Francesco, che vincendo con il Genoa ha però allontanato l'ombra del portoghese. Una dichiarazione poco elegante forse, ma che hanno poi trovato conferma diretta: l'ex viola era stati infatti pre-allertato in caso di nuovo naufragio dei capitolini contro i rossoblù, ma il gol di Cristante ha allontanato per il momento ogni voce di esonero e per Sousa si prospetta un Natale senza lavoro, nascosto nell'ombra e attendendo che un posto si liberi per tornare a far vedere il gioco brillante mostrato a tratti a Firenze.

Nome: Paulo Sousa

Nazionalità: portoghese

Ultima squadra: Tianjin Quanjian

Rumors sul futuro: Roma