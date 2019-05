© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per oltre tre settimane Massimiliano Allegri ha aspettato un segnale da parte della società per iniziare a programmare il futuro con anticipo sulla concorrenza: ai suoi uomini più vicini, quelli ai quali ha confidato sia la sua rabbia per la piega che ha preso il rapporto con la Juventus sia il suo desiderio di cambiare aria. Dentro di sé ha maturato l’idea che la separazione sia la strada più facile da percorrere. Secondo il Corriere dello Sport, domani in conferenza Max ribadirà di essere sereno perché ha un contratto e tutto lascia pensare che il tenore delle sue dichiarazioni sarà lo stesso nell'ultimo periodo, provando però a controllarsi nei confronti di Nedved e Paratici, che non lo avrebbero "tutelato".