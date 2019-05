© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per sostituire Allegri servirà un altro allenatore top, lo ribadisce oggi il Corriere dello Sport. E l'amico Mendes, ha proposto un nome che in Italia conosciamo bene ma che è diventato un simbolo in contrapposizione alla Juve e difficilmente potrebbe scrollarsi di dosso questo abito: Josè Mourinho. Può contare sugli ottimi rapporti alla Continassa di Mendes è vero ma è considerato troppo "interista" e anche se è un vincente, non convince. La dirigenza bianconera piuttosto guarda con crescente attenzione al profilo di Pochettino che, nonostante la qualificazione alla finale di Champions, ha fatto capire che se ne andrà dagli Spurs.