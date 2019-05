Panchina Juve, no a Conte. Gli outsider: Inzaghi, Gasp e Mihajlovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora un giorno che scivola via senza vertice, ancora una tacca nell’umore increspato del tecnico: la Stampa evidenzia la delusione di Massimiliano Allegri per l'inspiegabile rinvio dell'incontro per le strategie future bianconere. Ma oltre ai big stranieri, la Juve studia possibilità alternative per la successione al tecnico, il cui futuro è sempre più appeso ad un filo. La ventilata possibilità di un ritorno di Antonio Conte è destinata a rimanere appunto, solo una possibilità. Gradito a Pavel Nedved e Fabio Paratici, i più tentati da un cambio tecnico, ma non ad Agnelli: c’è il veto del presidente. Buon per l’Inter che aspetta una risposta: solo un ritorno a Torino ne avrebbe dettato una negativa, la sensazione è che l’ex ct diventerà nerazzurro. Se l'assalto ai grandi nomi dovesse fallire, via con le soluzioni alternative, Simone Inzaghi su tutti, nomination anche per Sinisa Mihajlovic e per il corteggiatissimo Gian Piero Gasperini che cominciò il suo percorso nella Juve primavera.